Veritas Capital remporte la course pour le rachat de la société britannique Bodycote avec une offre de 2,5 milliards de dollars

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La société américaine de capital-investissement Veritas Capital a conclu mardi un accord pour racheter la société britannique Bodycote BOY.L dans le cadre d’une opération de 1,85 milliard de livres sterling (2,51 milliards de dollars), dette comprise, devançant ainsi CVC dans une course à l’acquisition dont Apollo Global APO.N s’était retiré plus tôt cette année.

Bodycote est un prestataire de services de traitement thermique au service des secteurs de l’aérospatiale, de la défense et de l’industrie.

L’offre, fixée à 940 pence par action, comprend 932,8 pence en numéraire ainsi qu’un dividende intermédiaire de 7,2 pence que les actionnaires conserveront, et représente une prime d’environ 34,5 % par rapport au cours de l’action Bodycote avant l’apparition des premières rumeurs de rachat en mai.

Le conseil d’administration de Bodycote a recommandé l’opération à l’unanimité.

Veritas, qui gère environ 54 milliards de dollars d’actifs et a réalisé plus de 145 acquisitions depuis sa création en 1992, a déclaré que l’exposition de Bodycote aux marchés de l’aérospatiale, de la défense et de l’industrie de haute performance s’inscrivait parfaitement dans son portefeuille existant, qui comprend notamment Chromalloy, une entreprise spécialisée dans les technologies de moteurs aéronautiques, et StandardAero, un prestataire de services de maintenance.

(1 dollar = 0,7383 livre)