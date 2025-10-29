Verisk réduit ses prévisions de recettes pour 2025 en deçà des estimations de Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société d'analyse de données Verisk Analytics VRSK.O a réduit ses prévisions de revenus annuels en dessous des estimations de Wall Street mercredi, ce qui a fait chuter les actions de 8,7 % dans les échanges de pré-marché.

Un ralentissement des phénomènes météorologiques violents a pesé sur la demande de modèles de risque de catastrophe de Verisk, un moteur de revenus clé pour la société d'analyse de données, qui aident à estimer la probabilité et les pertes potentielles de catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les ouragans et les inondations, ainsi que les événements causés par l'homme dans le monde entier.

La saison 2025 des ouragans dans l'Atlantique marque la première fois en dix ans qu'aucun ouragan n'a touché terre aux États-Unis jusqu'à la fin du mois de septembre, selon AccuWeather.

"Nous avons été confrontés à des facteurs temporaires, notamment un niveau historiquement bas d'événements météorologiques graves, qui ont eu un impact négatif sur la croissance d'environ 1 %", a déclaré Elizabeth Mann, directrice financière.

La compagnie a revu à la baisse ses prévisions de revenus annuels, qui devraient se situer entre 3,05 et 3,08 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes, qui était de 3,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Cependant, les recettes de souscription au troisième trimestre ont augmenté de 6,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 542 millions de dollars, tandis que les recettes de sinistres ont augmenté de 3,6 % en raison de l'augmentation de la demande pour les solutions anti-fraude et de responsabilité civile de la société.

Ces dernières années, la société a exploité l'IA pour fournir des informations plus approfondies sur les risques émergents, améliorant ainsi la souscription et la gestion des sinistres.

Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre de la société basée dans le New Jersey a augmenté de 5,9 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 768 millions de dollars.

Sur une base ajustée, Verisk a gagné 240,9 millions de dollars, soit 1,72 $ par action, au cours des trois mois clos le 30 septembre, contre 238,5 millions de dollars, soit 1,67 $ par action, un an plus tôt.

L'action a chuté de près de 15,7 % depuis le début de l'année, ce qui est inférieur au gain de 17,2 % de l'indice de référence S&P 500 .SPX .