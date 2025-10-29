Verisk rate ses prévisions de recettes trimestrielles et revoit à la baisse ses prévisions de recettes pour 2025

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Refonte du paragraphe 1, ajout du commentaire du directeur général au paragraphe 5, des estimations au paragraphe 6, des commentaires des analystes aux paragraphes 8 et 9) par Prakhar Srivastava

Verisk Analytics VRSK.O a réduit ses prévisions de chiffre d'affaires annuel mercredi et a annoncé un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street, les conditions météorologiques clémentes ayant pesé sur la demande pour l'outil d'estimation des réclamations immobilières de la société d'analyse de données.

Les actions de la société ont chuté de 15% à 197 dollars, atteignant leur niveau le plus bas depuis mai 2023.

Le logiciel d'estimation des sinistres de Verisk aide les assureurs et les entrepreneurs à calculer les coûts de réparation à l'aide de données en temps réel et de l'automatisation. Mais avec moins de phénomènes météorologiques violents, les assureurs ont traité moins de demandes d'indemnisation au cours du trimestre considéré.

La saison 2025 des ouragans dans l'Atlantique marque la première fois en dix ans qu'aucun ouragan n'a touché terre aux États-Unis jusqu'à la fin du mois de septembre, selon AccuWeather.

"Au cours du trimestre, nous avons connu un niveau exceptionnellement bas d'intempéries, ce qui a entraîné une baisse des demandes d'indemnisation", a déclaré le directeur général Lee Shavel lors d'une conférence téléphonique avec les analystes.

Verisk s'attend maintenant à ce que son chiffre d'affaires pour 2025 se situe entre 3,05 et 3,08 milliards de dollars, ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,12 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires consolidé du troisième trimestre de la société basée dans le New Jersey a augmenté de 5,9 % à 768 millions de dollars par rapport à l'année précédente, contre des estimations de 776 millions de dollars.

"Nous nous attendons à ce que les actions soient mises sous pression aujourd'hui pour refléter l'impression de croissance organique plus faible que prévu", a déclaré Andrew Nicholas, analyste chez William Blair, dans une note.

"Des facteurs temporaires, y compris un niveau historiquement bas d'événements météorologiques graves, expliquent la majeure partie de l'écart", a-t-il ajouté.

Cependant, le chiffre d'affaires de Verisk pour le trimestre clos le 30 septembre a augmenté de 6,9 % à 542 millions de dollars par rapport à l'année précédente, tandis que le chiffre d'affaires des sinistres a augmenté de 3,6 % en raison de la demande croissante pour les solutions anti-fraude et les solutions de responsabilité civile de la société.

Sur une base ajustée, Verisk a gagné 240,9 millions de dollars, soit 1,72 $ par action, pour la période de juillet à septembre, contre 238,5 millions de dollars, soit 1,67 $ par action, un an plus tôt. Les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice par action de 1,70 $.