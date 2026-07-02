Verisk estime à plus de 10 milliards de dollars les pertes économiques causées par le séisme au Venezuela

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de modélisation des catastrophes et des risques Verisk VRSK.O a déclaré jeudi qu'elle s'attendait à ce que les pertes économiques liées au tremblement de terre au Venezuela dépassent les 10 milliards de dollars.

Voici quelques détails:

* Deux puissants séismes ont frappé le centre-nord du Venezuela, près de zones densément peuplées, le 24 juin. Le bilan s'élevant à plusieurs milliers de morts , le gouvernement a été contraint de déclarer l'état d'urgence national.

* “Les dégâts ont été les plus importants dans la région métropolitaine de Caracas et dans l’État côtier de La Guaira, où environ 1 400 bâtiments ont été détruits”, a indiqué Verisk.

* La société a ajouté que l’estimation des pertes assurées liées à cet événement était entachée d’un degré d’incertitude plus élevé que d’habitude.

* Verisk a cité les conditions macroéconomiques, l’inflation élevée, la faible pénétration de l’assurance et les complexités du marché liées aux sanctions comme facteurs ayant une incidence sur la modélisation.