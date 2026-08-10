Verisk devrait débuter la semaine dans le rouge après la décision rendue au Delaware concernant l'opération AccuLynx

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

10 août - **Les actions de Verisk VRSK.O chutent jusqu'à 5,7%, pour finalement clôturer en baisse de 2,5% à 187 dollars

** Un juge du Delaware a ordonné vendredi à la société d'analyse de données de tenter de mener à bien son projet d'acquisition du fabricant de logiciels pour la toiture AccuLynx, d'un montant de 2,35 milliards (XX milliards d'euros) de dollars, plus de sept mois après que Verisk eut mis fin à l'opération

** « Nous … sommes en total désaccord avec cette décision. Il est possible de faire appel, entre autres mesures, et nous évaluons actuellement nos options » – VRSK

** « Nous nous attendons à ce que VRSK fasse appel et demande un sursis… Cependant , c’est une mauvaise nouvelle pour VRSK, étant donné que la société s’est stratégiquement détournée de cette opération et qu’elle risque désormais de devoir mener à bien une acquisition coûteuse » – David Motemaden, analyste chez Evercore

** 11 des 20 sociétés de courtage attribuent à VRSK la note « acheter » ou supérieure, et 9 la note « conserver »; objectif de cours médian: 235 $ – données compilées par LSEG

** À la clôture d’hier, l’action VRSK affichait une baisse de 14,2% depuis le début de l’année