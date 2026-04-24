VeriSign enregistre une hausse de son chiffre d'affaires trimestriel en raison de la forte demande de noms de domaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

VeriSign VRSN.O a annoncé jeudi une augmentation de 6,6 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre, grâce à une demande soutenue d'enregistrement de noms de domaine par les entreprises qui développent leur présence numérique.

VeriSign, dont le siège se trouve à Reston, en Virginie, fait partie des fournisseurs de services d'enregistrement de noms de domaine qui bénéficient de l'augmentation du nombre d'entreprises qui acquièrent et renouvellent des noms de domaine, car les entreprises cherchent à étendre leur portée en ligne.

Voici quelques détails:

* VeriSign exploite une infrastructure internet essentielle en tant qu'opérateur de registre exclusif pour les domaines ".com" et ".net". Elle exploite également deux des 13 serveurs racine de l'internet dans le monde.

* L'entreprise génère des revenus en facturant aux bureaux d'enregistrement tels que GoDaddy une redevance fixe pour chaque nouvel enregistrement de domaine et chaque renouvellement annuel.

* Le chiffre d'affaires du premier trimestre, clos le 31 mars, s'est élevé à 428,9 millions de dollars, contre 402,3 millions de dollars pour la même période de l'année précédente.

* VeriSign a enregistré un bénéfice net trimestriel de 214,5 millions de dollars, contre 199,3 millions de dollars l'année dernière.

* VeriSign a traité 11,5 millions de nouveaux enregistrements de domaines ".com" et ".net" au cours du trimestre, contre 10,1 millions au cours de la même période de l'année précédente.