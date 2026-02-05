VeriSign augmente son chiffre d'affaires trimestriel grâce à une demande soutenue de noms de domaine

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

VeriSign VRSN.O a annoncé jeudi une augmentation de 7,5 % de son chiffre d'affaires au quatrième trimestre, grâce à une demande stable pour ses noms de domaine très utilisés, les entreprises développant leurs activités en ligne.

Les entreprises étendent leur présence numérique en acquérant et en renouvelant des noms de domaine afin d'atteindre un public en ligne plus large, ce qui profite à des fournisseurs tels que VeriSign.

VeriSign exploite une infrastructure internet essentielle en tant qu'opérateur de registre exclusif pour les domaines ".com" et ".net". Elle exploite également deux des 13 serveurs racine mondiaux de l'internet.

Elle a traité 10,7 millions de nouveaux enregistrements de domaines ".com" et ".net" au cours du quatrième trimestre, contre 9,5 millions au cours de l'année précédente.

La croissance de la base de noms de domaine de l'entreprise montre que la demande de présence numérique reste une priorité pour les entreprises du monde entier.

L'entreprise génère des revenus en facturant aux bureaux d'enregistrement, tels que GoDaddy, une redevance fixe pour chaque nouvel enregistrement de domaine et chaque renouvellement annuel.

Le chiffre d'affaires de VeriSign, basé à Reston, en Virginie, s'est élevé à 425 millions de dollars au quatrième trimestre, soit une hausse par rapport aux 395 millions de dollars enregistrés au cours du même trimestre en 2024.

L'entreprise a enregistré un bénéfice de 2,23 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 2 dollars par action l'année dernière.