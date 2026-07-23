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Verisign affiche un chiffre d'affaires trimestriel en hausse grâce à une forte demande de noms de domaine
information fournie par Reuters 23/07/2026 à 23:48
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société de services Internet VeriSign

VRSN.O a annoncé jeudi une hausse de 6% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, portée par une demande soutenue en noms de domaine.

* Les entreprises qui achètent et renouvellent des noms de domaine pour étendre leur présence en ligne ont profité à des fournisseurs tels que VeriSign.

* La société a déclaré un chiffre d'affaires de 435 millions de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre 410 millions de dollars à la même période l'année dernière.

* Elle a enregistré un bénéfice de 2,38 dollars par action au deuxième trimestre, contre 2,21 dollars par action l'année dernière.

* Les frais fixes facturés aux bureaux d'enregistrement tels que GoDaddy pour chaque nouvel enregistrement de domaine et chaque renouvellement annuel constituent la principale source de revenus de VeriSign.

* Elle a traité 12,7 millions de nouveaux enregistrements de domaines ".com" et ".net" au cours du trimestre, contre 10,4 millions au cours de la même période de l’année précédente.

* La société, dont le siège se trouve en Virginie, a approuvé une autorisation supplémentaire de rachat d’actions d’un montant de 884 millions de dollars, effective à compter du 23 juillet, portant ainsi la capacité totale du programme à 1,50 milliard de dollars.

* En tant qu’opérateur exclusif des registres des domaines ".com" et ".net", VeriSign constitue un pilier de l’infrastructure Internet et exploite également deux des treize serveurs racines mondiaux d’Internet.

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