Verimatrix : publication trimestrielle saluée

AOF - EN SAVOIR PLUS

Le groupe vise une amélioration continue de l'Ebitda grâce à la croissance des revenus en modèle récurrent dans les deux activités du groupe, et une structure de charges maîtrisée et essentiellement fixe.

S'agissant de ses perspectives 2024, Verimatrix confirme anticiper une stabilisation de l'activité anti-piracy (logiciels de protection de contenu vidéo) et une forte croissance de l'activité extended threat defense (XTD). La croissance de l'ARR issu des abonnements est attendue supérieure à 20%.

Les revenus annuels récurrents (ARR) total au 30 septembre 2024 ont atteint 32,9 millions de dollars, en hausse de 10,4%. Les ARR issus des abonnements ont bondi de 27% à 17,6 millions de dollars. " L'activité commerciale a été très active sur les régions Moyen-Orient et Amérique Latine avec notamment la signature de nouveaux contrats qui contribueront à porter la croissance des revenus récurrents sur les prochains exercices", a précisé Verimatrix.

(AOF) - L'action Verimatrix (+5,34% à 0,38 euro) affiche l'une des plus fortes hausses du marché SRD au lendemain de l'annonce de ses revenus du troisième trimestre. Le spécialiste de la cybersécurité a enregistré sur cette période une croissance du chiffre d’affaires de 1% à 14,1 millions de dollars. Les revenus récurrents ont augmenté de 4% à 8,4 millions de dollars. Ils atteignent sur ce trimestre 59,5% du chiffre d'affaires total, pour tendre vers l'objectif précédemment communiqué par Verimatrix de près de 70% à la fin de l'exercice 2025.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.