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Verimatrix participe à trois sessions du salon NAB Show sur cybersécurité et lutte antipiratage
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 02:04

* Verimatrix participera 24-26 avril à trois sessions NAB Show à Las Vegas, centrées sur plateformes SaaS, défense contre les menaces et lutte antipiratage. * Intervention prévue 24 avril (13h-13h30) sur partenariats rendus possibles par plateformes SaaS modernes. * Session programmée 25 avril (14h30-15h) sur prévention des compromissions via solutions de threat defense pour médias et divertissement.

* Présentation prévue 26 avril (11h30-12h) sur état du piratage et lutte contre vol de contenus à l’échelle industrielle. Disclaimer: This news brief was created by Public Technologies (PUBT) using generative artificial intelligence. While PUBT strives to provide accurate and timely information, this AI-generated content is for informational purposes only and should not be interpreted as financial, investment, or legal advice. Verimatrix SA published the original content used to generate this news brief on April 24, 2026, and is solely responsible for the information contained therein.

(C) Copyright 2026 - Public Technologies (PUBT) Original Document: https://docs.publicnow.com/03F7186885AD83015F6FBD68DAF7ACA210E2B8DC

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