Verimatrix confirme ses objectifs annuels

Verimatrix a enregistré une hausse de 20% de son chiffre d'affaires Anti-Piracy au troisième trimestre 2026, à 10,4 millions de dollars, portée par le dynamisme des ventes de licences et la progression des revenus récurrents. Ces derniers ont augmenté de 5%, à 7,2 millions de dollars, tandis que les revenus non récurrents ont bondi de 73%, à 3,2 millions, grâce notamment à la bonne tenue des activités en Inde et en Amérique latine.

Sur les neuf premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires recule encore de 3%, à 31,6 millions de dollars, contre une baisse de 11% au premier semestre. Le revenu annuel récurrent (ARR) atteint pour sa part 27,8 millions de dollars, en hausse de 1%, soutenu par la progression de 13% des abonnements, qui représentent désormais 60% de cet indicateur.

Fort de cette amélioration, le spécialiste de la protection des contenus numériques confirme viser une croissance de 5% de son chiffre d'affaires Anti-Piracy en 2026, assortie d'un Ebitda supérieur à 3 millions de dollars. Le groupe entend poursuivre son redressement grâce à son recentrage stratégique sur la lutte contre le piratage et à son partenariat avec Kaltura, tout en maintenant son objectif de génération d'un flux de trésorerie disponible positif à l'horizon 2028.