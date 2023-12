VERGNET : VERGNET WALLIS et FUTUNA remporte un nouveau contrat pour le déploiement de l'énergie solaire sur le territoire

VERGNET WALLIS & FUTUNA remporte un nouveau contrat pour le déploiement de l'énergie solaire sur le territoire

Ormes, le 6 décembre 2023 -18h

Le groupe VERGNET est fier d'annoncer que sa filiale VERGNET WALLIS & FUTUNA vient de remporter un Appel d'Offres pour des installations photovoltaïques sur toitures au nom de l'Administration Supérieure de Wallis et Futuna.

Ces deux projets comprennent des installations solaires stratégiques :

Service Territorial de l'Équipement (STE) : Une installation de 46 panneaux et 23 micro-onduleurs, d'une puissance totale de 21.16 kWc en autoconsommation.

Une installation de 46 panneaux et 23 micro-onduleurs, d'une puissance totale de 21.16 kWc en autoconsommation. Service Territorial des Travaux Publics (TP) : Une installation de 40 panneaux et 20 micro-onduleurs, d'une puissance totale de 18.4 kWc en autoconsommation.

Le montant total du contrat s'élève à près de 109 K€ (12 950 562 XPF) et marque une avancée significative dans la transition énergétique de Wallis et Futuna.

Déjà de nombreuses réalisations en faveur de la transition énergétique

Depuis sa création en septembre 2021, VERGNET WALLIS & FUTUNA a su se démarquer par son expertise à travers des réalisations significatives pour le développement durable de la région, parmi lesquelles :

L'installation de 500 kWc en centrales photovoltaïques en toiture, démontrant l'engagement de la filiale envers l'énergie solaire durable.

La fourniture de 40 000 ampoules LED, destinées à la population de Wallis et Futuna aussi bien pour un usage domestique que pour l'éclairage public, soulignant l'implication de VERGNET dans l'efficacité énergétique locale.

Un chantier majeur en Maîtrise de l'Énergie (MDE) pour l'audit énergétique de 30 bâtiments administratifs de la région, représentant un investissement de 300 000 € dans la recherche de solutions éco-responsables.

La mise en circulation du premier véhicule électrique sur l'île, marquant l'engagement de la filiale du Groupe envers la mobilité propre et durable.

La validation par la CRE de trois projets en IPP en tant que producteur d'énergie, représentant une capacité totale 3,5MWc (2,5 MWc à Wallis et 1 MWc à Futuna).

Ces réussites témoignent de la capacité de VERGNET WALLIS & FUTUNA à innover et à jouer un rôle clé dans la transition énergétique de l'archipel. Ces réalisations démontrent également la volonté politique locale croissante de favoriser activement les énergies renouvelables pour construire un avenir énergétique plus résilient et durable à Wallis et Futuna. VERGNET WALLIS & FUTUNA se réjouit de contribuer à cette vision positive en partenariat avec la collectivité locale.

Fort de ces nouveaux contrats, VERGNET renforce son positionnement en Asie-Océanie conformément à sa feuille de route. Comme annoncé, le Groupe poursuit ses recherches de financement et étudie actuellement plusieurs solutions (financement obligataire, emprunts bancaires, subventions…) afin de mener à bien ses développements.

À propos de Vergnet SA

Le groupe VERGNET est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Vincent de Mauny

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

Jérôme Gascoin

vergnet@aelium.fr