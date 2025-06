VERGNET : VERGNET sélectionné pour le salon VivaTechnology 2025

Communiqué de presse

VERGNET s é lectionn é pour le salon VivaTechnology 2025

Ormes, le 11 juin 2025 – 18h00

Le Groupe Vergnet, expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), coté sur Euronext Growth Paris, est fier d'annoncer sa participation au salon Viva Technology 2025, dont la neuvième édition se déroule cette semaine à Paris. Cet évènement marque une nouvelle étape dans son développement commercial et son engagement à rencontrer ses clients et partenaires.

Viva Technology est le plus grand événement européen consacré aux startups et à la technologie. Ce salon international met en lumière et accélère l'innovation en connectant les startups, les leaders technologiques, les grandes entreprises et les investisseurs qui répondent aux plus grands défis de notre monde.

Le groupe Vergnet, invité par Hong Kong Trade Development Council (HKTDC), mais également sélectionné par Orléans Métropole, sera présent, parmi un panel d'entreprises, sur le stand Franco-québécois ; stand commun à Orléans Métropole, à la Communauté d'Agglomération de Béthune-Bruay (CABBARL), à l'Agence régionale de Développement Economique Région Hauts de France (Rev3), et au Centre d'Excellence de l'Efficacité Energétique (C3E) du Québec.

Cette démarche commune s'inscrit dans le cadre du Corridor Economique de la Transition Energétique France – Québec, en association avec la Chambre de Commerce et d'Industrie Française au Canada (CCIFC).

Pour Jérôme Gacoin, PDG du groupe Vergnet : « Nous remercions vivement tous nos partenaires ainsi qu'Orléans Métropole, pour leur invitation sur cet évènement phare. C'est pour nous une formidable occasion de présenter les technologies innovantes de Vergnet et leurs dernières évolutions ».

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

