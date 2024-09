VERGNET : VERGNET renforce son offre commerciale de solutions photovoltaïques en réponse à la demande croissante d'énergie propre

Communiqué de presse

Vergnet renforce son offre commerciale de solutions photovoltaïques en réponse à la demande croissante d'énergie propre

Ormes, le 5 septembre 2024 – 18h00

Le groupe Vergnet, acteur historique et pionnier des énergies renouvelables, annonce aujourd'hui un renforcement significatif de son offre commerciale dans le domaine des solutions photovoltaïques. Ce développement stratégique s'inscrit dans la volonté de l'entreprise de répondre à la demande mondiale croissante en énergie solaire, tout en accélérant la transition énergétique et en proposant des solutions innovantes, durables et adaptées aux besoins de ses clients.

Fort de son expertise reconnue et de ses décennies d'expérience dans les secteurs de l'éolien, du solaire et des projets hybrides, le groupe Vergnet engage une stratégie ambitieuse pour améliorer ses offres et services photovoltaïques.

Ce renforcement commercial inclut :

le lancement d'un recrutement pour doter sa filiale PHOTALIA d'une nouvelle expertise technico-commerciale de haut niveau ;

pour doter sa filiale PHOTALIA d'une nouvelle expertise technico-commerciale de haut niveau ; la mise en place d'une équipe dédiée aux développement des ombrières photovoltaïques , marché concerné depuis mars 2023 par l'obligation légale d'équiper tout parking de plus de 1 500m² (plus de 80 places environ) de carports solaires pour 50% de leur surface. Le non-respect de cette obligation pouvant donner lieu à une amende de 20 à 40 k€ par an selon la taille du parking ;

, marché concerné depuis mars 2023 par l'obligation légale d'équiper tout parking de plus de 1 500m² (plus de 80 places environ) de carports solaires pour 50% de leur surface. Le non-respect de cette obligation pouvant donner lieu à une amende de 20 à 40 k€ par an selon la taille du parking ; la diversification et l'extension du portefeuille de produits pour proposer des solutions adaptées aux projets de toutes sortes et toutes tailles, notamment des parcs solaires industriels. Ces offres sont conçues pour garantir une performance optimale, une durabilité renforcée et une intégration simplifiée ;

pour proposer des solutions adaptées aux projets de toutes sortes et toutes tailles, notamment des parcs solaires industriels. Ces offres sont conçues pour garantir une performance optimale, une durabilité renforcée et une intégration simplifiée ; la recherche de nouveaux partenariats avec des fabricants et des acteurs clés de la chaîne d'approvisionnement photovoltaïque, permettant ainsi à l'entreprise de proposer des solutions complètes et compétitives intégrant les dernières avancées technologiques ( IA…).

Depuis plus de 30 ans, conscient des spécificités de chaque marché, le groupe Vergnet adapte son offre commerciale aux besoins locaux, en prenant en compte les réalités géographiques, économiques et réglementaires propres à chaque région.

Jérôme Gacoin, Président Directeur Général de Vergnet, " Nous sommes convaincus que l'énergie solaire est l'une des solutions clés pour atteindre les objectifs de décarbonisation à l'échelle mondiale. En renforçant notre offre commerciale dans le domaine du photovoltaïque, nous permettons à nos clients d'accéder à des solutions énergétiques propres, fiables et rentables. Chez Vergnet, nous restons engagés à offrir des solutions durables qui contribuent à un avenir plus vert et plus respectueux de l'environnement. Avec ce renforcement, Vergnet confirme son souhait de figurer parmi les acteurs de premier rang dans le secteur des énergies renouvelables et son engagement à contribuer activement à la transition énergétique. "

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr