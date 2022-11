VERGNET : VERGNET rayonne au Brésil

Communiqué de presse

Vergnet rayonne au Brésil

Plusieurs projets d'énergie solaire en cours d'implantation

Ormes, le 22 novembre 2022

La redynamisation issue du plan 3R se poursuit dans chaque zone où le groupe est présent.

Au Brésil, c'est fait ! Les activités de Vergnet prennent de l'ampleur. En effet, plusieurs projets de centrales solaires photovoltaïques vont prochainement voir le jour.

A Itapui dans l'État de São Paulo et à Guanambi dans l'État de Bahia, Vergnet a été retenu pour des missions d'ingénierie, de gestion de projet, de fourniture partielle de matériaux, de construction civile, de montage et de mise en service.

La mise en service de la première centrale photovoltaïque d'Itapui (750 kWc) aura lieu dès le mois prochain.

Par ailleurs, Vergnet mène des missions d'ingénierie et de développement environnemental pour le développement de plusieurs centrales photovoltaïques dans plusieurs autres États brésiliens.

Près de 60 techniciens et ingénieurs sont mobilisés pour le bon accomplissement des différents chantiers.

Pour Cyril Ledran, DG du Groupe, « ces chantiers démontrent la faculté d'adaptation de l'entreprise et sa capacité à proposer les solutions les plus pertinentes pour répondre aux objectifs et aux contraintes de nos clients. Les compétences et l'agilité de nos équipes nous permettent d'être particulièrement compétitives sur les marchés les plus complexes . »

Vergnet Amériques est par ailleurs en cours de discussion sur plusieurs projets concernant différents pays de la zone.

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé plus de 900 éoliennes et 365 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 40 pays et regroupe 200 collaborateurs en 12 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.fr

