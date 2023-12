VERGNET : VERGNET intensifie son développement dans l'énergie photovoltaïque en France

VERGNET intensifie son développement

dans l'énergie photovoltaïque en France

Ormes, le 14 décembre 2023 -18h

VERGNET, acteur de premier plan dans le secteur des énergies renouvelables, annonce la signature d'un nouveau contrat dans le domaine du photovoltaïque en France. Ce contrat consiste en l'installation, au câblage, au raccordement et à la mise en service de 324 kWc (724 panneaux solaires) sur toitures dans une exploitation agricole à Tavers (45) en région Centre-Val de Loire. Ce troisième contrat en France, dont le chantier a débuté cette semaine, succède aux installations réalisées pour le même développeur de projet :

à La Châtre (36), 212 panneaux pour une puissance totale de 91 kWc,

et à Soudan (79), 200 panneaux pour une puissance totale de 85 kWc.

A travers ce nouveau contrat, le développeur renouvelle ainsi sa confiance dans le savoir-faire de VERGNET en matière de déploiement de solutions photovoltaïques.

Par ailleurs, VERGNET réitère son engagement en faveur du développement durable et renforce son offre dans le domaine du photovoltaïque en France. En effet, fort d'une expertise reconnue et éprouvée à l'international, VERGNET sera prochainement en mesure de proposer des installations solaires clés en main : faisabilité des projets, ingénierie, raccordement au réseau public de distribution, jusqu'à la maintenance de toute installation solaire, y compris celles déjà existantes.

Cette expansion stratégique s'inscrit dans la vision globale du Groupe qui vise à mettre à profit son expérience réussie en Océanie-Pacifique pour déployer des solutions photovoltaïques sur le territoire national et ainsi renforcer sa position sur le marché des énergies renouvelables.

Au lendemain de la signature des accords de la COP28, VERGNET dispose d'une expertise complète dans l'éolien et le photovoltaïque, et se positionne comme un partenaire de confiance pour accompagner la transition énergétique du pays vers des solutions décarbonées. En ligne avec sa feuille de route, le Groupe poursuit ses développements et a engagé une étude approfondie de l'ensemble de ses contrats et opérations en cours afin de concentrer ses efforts sur les projets à plus forte valeur ajoutée.

À propos de Vergnet SA

Le groupe VERGNET est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Vincent de Mauny

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

Jérôme Gascoin

vergnet@aelium.fr