VERGNET : VERGNET : Des résultats 2024 qui reflètent l'intensité de la restructuration - Retour à l'équilibre d'exploitation prévu pour 2025

Le Conseil d'Administration du groupe VERGNET, expert en production d'énergies renouvelables (éolienne, solaire et hybride), qui s'est réuni le 21 juillet 2025, a approuvé les comptes consolidés de l'exercice 2024.

« L'exercice 2024 s'est déroulé dans un contexte de profonde transformation pour le Groupe VERGNET. La publication de nos résultats annuels a été exceptionnellement retardée en raison de difficultés rencontrées dans le processus de consolidation de certaines filiales, en particulier sur des périmètres géographiques tels que le Pacifique et le Brésil, dont la déconsolidation est en cours. Dans ce contexte, nous avons accéléré les ajustements nécessaires pour refonder notre modèle opérationnel, qui pèsent ainsi lourdement sur nos résultats.

Au second semestre, des signaux tangibles de redressement ont commencé à émerger, marquant une véritable inflexion stratégique. Cette période a été l'amorce d'une transition ambitieuse vers un redéploiement global du Groupe à partir de 2025. Ce redéploiement s'appuiera sur un modèle dé-risqué, intégrant de nouvelles activités telle que le photovoltaïque France, une meilleure maîtrise des risques projets, un recentrage sur nos expertises différenciantes dans les énergies renouvelables et les infrastructures résilientes, mais également de croissances externes ciblées.

Plus que jamais, nous restons mobilisés pour transformer ces défis en leviers de croissance durable et réaffirmer la pertinence de notre mission auprès de nos partenaires, clients et territoires d'action, avec comme sous-jacent notre ADN puissant d'industriel français. » Jérôme GACOIN, Président directeur général Groupe VERGNET.

En k€ 31/12/2024 (1) 31/12/2023 (2) Produits d'exploitation 7.111 23.229 Charges d'exploitation (19.428) (32.583) RESULTAT D'EXPLOITATION (12.317) (7.002) RESULTAT FINANCIER (1.866) (1.908) RESULTAT EXCEPTIONNEL (3.150) (567) Impôts sur les bénéfices 486 (80) RESULTAT NET DES SOCIETES INTEGREES (16.847) (9.557) RESULTAT NET GROUP (16.847) (9.557)

31/12/2024 : hors Vergnet Pacific, Vergnet Wallis & Futuna et Vergnet do Brasil 31/12/2023 : incluant Vergnet Pacific, Vergnet Wallis & Futuna et Vergnet do Brasil (contributifs : 10,8M€ C.A. ; 174 k€ Résultat d'Exploitation ; 125 k€ Résultat Net)

Résultats 2024 impactés par les restructurations

Le Chiffre d'Affaires au 31 décembre 2024 du groupe VERGNET SA s'élève à 7,1 M€. Il n'inclut pas les filiales VERGNET PACIFIC, VERGNET WALLIS & FUTUNA et VERGNET DO BRASIL, dont les données n'ont pu être transmises dans les délais réglementaires, générant par la même occasion un retard de publication et une suspension du cours de bourse.

Ce niveau d'activité est essentiellement dû aux projets Ashford & Claybury (Barbade), Prony (Nouvelle-Calédonie), Yap-Kosrae (Micronésie).

A l'image de la nouvelle dynamique impulsée par le management depuis juin 2024, le groupe a procédé à une intense restructuration, dont les coûts impactent directement les résultats 2024 (les frais généraux ont été rationalisées, soit une baisse de 2,1 M€, pour atteindre 5,8 M€ vs 7,9 M€ l'année précédente ; de même les effectifs en ETP atteignent 97 ETP vs 304 ETP en 2023).

L'augmentation des Provisions pour Risques et Charges s'élève à 3,6 M€. Elle s'explique principalement par les litiges salariaux, le litige GE WIND, la régularisation de la remise en état de sites, ainsi que la dépréciation des créances clients de la filiale du Brésil (provision constatée de 1,7 M€).

Ainsi, le résultat d'exploitation s'établit à -12 M€ contre -7 M€ pour l'année 2023.

Le résultat financier reste stable par rapport à l'année précédente.

L'augmentation du résultat exceptionnel s'explique principalement par la comptabilisation de la dette au passif envers Hydro Construction 1,3M€ et l'amortissement de la R&D des années précédentes qui n'avait pas été activée 1,3 M€.

Mécaniquement le résultat net s'établit à -16,8M€.

L'analyse du Cash-flow opérationnel laissent apparaitre que malgré la baisse du Chiffre d'affaires, le groupe, en raison de la restructuration engagée au 2 ème semestre, affiche une forte baisse de consommation de sa trésorerie d'activité qui passe de -10,3 M€ à -4,5 M€. Si le flux d'investissement est non significatif, le flux lié aux opérations de financement diminue également de 11 M€ à 4 M€ en raison de la fin du recours aux emprunts obligataires.

La structure financière du groupe fait apparaître une dette nette de 7,1 M€, avec une trésorerie active en fin de période de 3,3 M€. Aussi le groupe pour son financement de l'exercice 2024 a diminué de 7 M€ son recours au financement dilutif, qui s'est terminé en décembre 2024.

De nouvelles perspectives solides

Avec une trajectoire désormais recentrée sur ses pôles les plus performants, de nouvelles activités à forts potentiels, lancées au cours du 1 er semestre 2025 et une gouvernance clarifiée, le Groupe VERGNET aborde l'exercice 2025 avec des perspectives nettement redressées. Sur la base de son nouveau périmètre (hors VERGNET PACIFIC, VERGNET WALLIS & FUTUNA et VERGNET DO BRASIL), le Groupe table sur un chiffre d'affaires 2025 supérieur à 20 millions d'euros et vise un retour à l'équilibre d'exploitation — une première depuis plusieurs années.

Fort de cette dynamique, VERGNET entend également engager des opérations de croissance externe ciblées, en cohérence avec sa stratégie de réduction des risques opérationnels et de renforcement de sa capacité d'innovation. Pour cela Vergnet étudie diverses sources de financement, le moins dilutif possible.

Ce cap ambitieux, mais réaliste, illustre la volonté du Groupe VERGNET de renouer avec une croissance saine, durable et technologiquement différenciante, dans un environnement international où la demande en solutions résilientes et décarbonées ne cesse de croître.

À propos de VERGNET SA

Le groupe VERGNET conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également un Energy Management System (« EMS »), un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

VERGNET est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action VERGNET est éligible au PEA-PME

