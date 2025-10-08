Vergnet signe un accord exclusif pour la distribution de panneaux solaires en France
Ces modules légers et flexibles visent les installations sur toitures à faible charge ou structures contraintes. Le partenariat inclut la formation des installateurs et la garantie d'une disponibilité continue des produits selon les standards internationaux. Innotec accompagnera le déploiement commercial grâce à son réseau.
Selon Jérôme Gacoin, PDG de Vergnet SA, cet accord 'renforce la position du groupe dans le solaire et ouvre de nouvelles perspectives pour l'intégration du photovoltaïque en France'.
|0,0002 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
