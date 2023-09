VERGNET : Signature d'un partenariat stratégique avec WENDIT Group

VERGNET annonce la signature d'un partenariat stratégique

avec WENDIT GROUP

Ormes, le 18/09/2023

Acteur très important dans le domaine de l'énergie éolienne, solaire et hybride, le Groupe VERGNET annonce la signature d'un partenariat stratégique avec WENDIT GROUP , l'une des entreprises les plus prestigieuses d'Allemagne.

WENDIT GROUP est une entreprise internationale basée à Regensburg en Allemagne, qui dispose de plusieurs filiales en Afrique. Leader dans le domaine des énergies renouvelables, des mines, de l'hydraulique, des Travaux Publics et de l'agriculture, WENDIT GROUP détient plusieurs années d'expériences significatives à son actif et reste un acteur incontournable dans la gestion de marchés publics, la réalisation de projets industriels et d'infrastructures de petites et grandes envergures en Allemagne, en Europe et en Afrique.

Ensemble, le Groupe VERGNET et WENDIT GROUP entendent conjuguer leurs solutions industrielles uniques pour la promotion du développement équitable en Afrique. Cette alliance est le fruit de la volonté de deux entreprises européennes, pour lesquelles les valeurs éthiques sont au premier plan, de prendre part à la création de valeurs locales et de changer la façon dont les solutions sont apportées au continent africain.

Ce partenariat permettra notamment au Groupe VERGNET de s'appuyer sur les équipes opérationnelles de WENDIT GROUP et à WENDIT GROUP d'enrichir son offre de solutions et ainsi répondre conjointement à des sollicitations plus importantes.

Erich HORLACHER , Président Directeur Général de WENDIT GROUP a déclaré : « Nous sommes enthousiastes à l'idée de ce partenariat qui est une preuve que des solutions concrètes existent à toute situation ». Et au Directeur Général de WENDIT GROUP , Ibrahima CAMARA d'ajouter : « VERGNET par ses solutions est une entreprise remarquable. Nos deux sociétés souhaitent impacter le marché avec une approche plus éthique et durable ».

« Nous sommes honorés et fiers d'avoir comme partenaire WENDIT GROUP qui s'est engagé, dès sa création, dans une démarche éthique très forte et une conception durable de ses relations avec ses clients. Cette démarche est très largement partagée par le Groupe VERGNET qui entend accélérer son déploiement en Afrique de manière très pérenne », se réjouit Vincent de MAUNY , Directeur Général du Groupe VERGNET ».

« Les produits et les valeurs de WENDIT GROUP s'associent naturellement aux services que conçoit VERGNET, et c'est par ce type d'accords vertueux que nous pourrons proposer des solutions complètes et cohérentes sur le marché » ajoute Cyril COURTONNE , Président du Groupe VERGNET .

À propos de WENDIT GROUP

Le groupe WENDIT GROUP est une entreprise allemande opérant à l'échelle internationale. Elle dispose d'un large éventail de connaissances dans les domaines des énergies renouvelables, des mines, de l'hydraulique, des Travaux Publics et de l'agriculture. Très active sur le continent africain, notamment grâce à sa structure d'actionnaires, elle fournit la meilleure solution dans chacun de ses domaines d'activité et pour chacun de ses clients.

Outre l'approvisionnement des sociétés minières, WENDIT GROUP se concentre sur le secteur des énergies renouvelables et l'apport de solutions durables dans ce domaine. Ainsi donc, elle a acquis plusieurs années d'expériences solides en travaillant en étroite collaboration avec des partenaires allemands et européens et offre des solutions durables qui vont au-delà de la norme.

WENDIT GROUP dispose de filiales en République du Bénin, en République de Guinée, en République du Mali, en République Démocratique du Congo, en République Islamique de Mauritanie et en République du Congo avec des collaborateurs intervenant pour la gestion des appels d'offres et le suivi des projets.

Elle a déjà exécuté plusieurs projets de grandes envergures et participé à de nombreux appels d'offres en Allemagne, en Europe et dans plusieurs pays d'Afrique.

À propos de VERGNET SA

Le Groupe VERGNET, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce, malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

VERGNET est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe VERGNET

Vincent de MAUNY

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com

