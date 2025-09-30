VERGNET : Précisions sur les récentes déclarations publiques de M. Vincent de Mauny sur le Groupe VERGNET

Communiqué de presse

Précisions sur les récentes déclarations publiques de M. Vincent de Mauny sur le Groupe VERGNET

Orléans, le 30 septembre 2025 – 08h00

Le Groupe Vergnet (FR001400JXA2 – ALVER), leader historique dans la conception et la fabrication d'éoliennes anticycloniques, implanté à Ormes (Loiret) et Servian (Hérault), a pris connaissance avec étonnement de certaines déclarations publiques de Monsieur Vincent de Mauny, Président de Vergnet Pacific et membre du Conseil d'administration du Groupe Vergnet, récemment relayées dans la presse.

Dans un article mis en ligne le 18 septembre dernier sur Les Nouvelles Calédoniennes , Monsieur Vincent de Mauny, s'exprimant au nom du Groupe, affirme avoir pris la décision de « délocaliser sa production d'éoliennes de l'Hexagone à la Nouvelle-Calédonie » .

Le Groupe Vergnet tient à préciser que bien en au contraire aucune décision de délocalisation de son outil industriel n'a été prise.

Le Groupe Vergnet réaffirme son attachement au maintien de ses sites de production actuels, véritables berceaux de ses savoir-faire technologiques et industriels. Ces implantations, qui constituent un pilier stratégique pour le Groupe, assurent de solides perspectives de développement.

Afin de clarifier la situation et de répondre aux interrogations suscitées par les déclarations de Monsieur Vincent de Mauny, une assemblée générale de Vergnet Pacific sera convoquée dans les prochains jours pour qu'il clarifie ses propos.

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

