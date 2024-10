Vergnet : ouverture d'un nouveau bureau de représentation aux Philippines

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Vergnet, expert en solutions de production d’énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) depuis plus de 30 ans, annonce l’ouverture d’un bureau de représentation à Cebu, dans la région des Visayas, aux Philippines. Cette nouvelle implantation stratégique sera dirigée par Bruno Viola, expert chevronné du secteur, qui supervisera le développement des activités dans cette région particulièrement exposée aux tempêtes tropicales, territoires pour lesquels Vergnet a développé il y a 22 ans des éoliennes anticycloniques.

