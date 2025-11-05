VERGNET : Le Groupe Vergnet annonce ses résultats semestriels 2025

Communiqué de presse

Le Groupe Vergnet annonce ses résultats semestriels 2025

Ormes, le 05 novembre 2025 – 19h00

Le Conseil d'Administration Vergnet S.A (« l a Société »), expert en production d'énergies renouvelables (éolienne, solaire et hybride), qui s'est réuni le 30 octobre, a approuvé les comptes consolidés de l'exercice du premier semestre 2025.

En kEUR Note 30/06/2025 30/06/2024 Chiffre d'affaires

Autres produits d'exploitation

Achats consommés

Charges de personnel

Autres charges d'exploitation

Impôts et taxes

Dotations aux amortissements 5.1

5.2



5.3 1 790

1 926

(679)

(1 929)

(2 962)

(61)

(499) 6 610

906

(2 344)

(3 348)

(2 561)

(89)

(489) Résultat d'exploitation 5.1 (2 413) (1 316) Résultat sur opérations en commun

Produits financiers

Charges financières

5.4

5.4 -

685

(1 916) -

340

(1 042) Résultat financier (1 231) (702) Résult. Courant soc. Int. (3 644) (2 017) Produits exceptionnels

Charges exceptionnels 5.5

5.5 -

- 3

(153) Résultat exceptionnel - (150) Impôts sur les bénéfices 5.7 58 361 Résultant net des sociétés intégrées (3 586) (1 806) Quote part de résultat soc. M.E.Q. - - Résultat avant amortissement écart acquisition (3 586) (1 806) Amortissement écart d'acquisition - - Résultat ensemble consolidé (3 586) (1 806) Part revenant aux minoritaires - - Résultat net Groupe (3 586) (1 806) Résultat par action (en euros)

Résultat dilué par action (en euros) 0.00

0.00 0.00

0.00

(Comptes de la période du 1er janvier au 30 juin 2025, ne faisant pas l'objet d'une revue limitée)

Résultats du premier semestre

Le Chiffre d'Affaires au 30 juin 2025 du Groupe VERGNET SA s'élève à 1,8 M€. Il n'inclut pas les filiales VERGNET PACIFIC, VERGNET WALLIS & FUTUNA et VERGNET DO BRASIL, dont les données n'ont pu être transmises dans les délais réglementaires.

Ce niveau d'activité est essentiellement dû aux projets Claybury (Barbade), Yap-Kosrae (Micronésie) et Mazal (Pays-Bas).

A l'image de la nouvelle dynamique impulsée par le management depuis juin 2024, le Groupe a procédé à une intense restructuration, dont les coûts impactent directement les résultats semestriels 2025 (les charges de personnel ont été rationalisées, soit une baisse de 1,4 M€, pour atteindre 1,9 M€ contre 3,3 M€ l'année précédente ; de même les effectifs en ETP atteignent 92 ETP contre 217 ETP en 2024).

La diminution des Provisions pour Risques et Charges s'élève à 1,7 M€. Elle s'explique principalement par la conclusion de divers litiges durant le 1 er semestre 2025.

Ainsi, le résultat d'exploitation s'établit à -2,4 M€ contre -1,3 M€ pour le 1 er semestre 2024.

Le résultat financier diminue de 0,5 M€ par rapport à l'année précédente.

Mécaniquement le résultat net s'établit à -3,6M€.

L'analyse du Cash-flow opérationnel laissent apparaitre que malgré la baisse du Chiffre d'affaires, le Groupe, en raison de la restructuration engagée, maintient la baisse de consommation de sa trésorerie d'activité qui passe de -4,5 M€ à -3,9 M€. Si le flux d'investissement est non significatif, le flux lié aux opérations de financement diminue également de 4 M€ à 3,6 M€ en raison de la fin du recours aux emprunts obligataires.

La structure financière du Groupe fait apparaître une trésorerie active en fin de période de 2,7 M€.

Perspectives

Compte-tenu des sous-financements du Groupe sur cette 1 ère partie de l'exercice et des problématiques engendrées par la filiale Vergnet Pacific, le Groupe ne sera pas en mesure de produire dans les temps impartis les différents chantiers majeurs qu'il a remporté (Micronésie et Ukraine notamment).

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Energy Management System (EMS), un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

