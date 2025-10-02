VERGNET : Le Groupe Vergnet annonce l'arrêt des opérations de regroupement des actions de la Société

Communiqué de presse

Le Groupe Vergnet annonce l'arrêt des opérations de regroupement des actions de la Société

Ormes, le 2 octobre 2025 à 18h30,

VERGNET S.A. (FR001400JXA2 – ALVER), ci-après « Vergnet » ou la « Société », avait annoncé sa décision de procéder à un regroupement des actions de la Société (cf. communiqué de presse du 17 septembre 2025).

L'objectif de ce regroupement était de diminuer le nombre de titres de la société en circulation, source de volatilité et de difficultés de gestion.

Cependant, en raison d'éléments purement administratifs, le regroupement des actions de la société VERGNET S.A. est reporté.

L'opération prévue, qui devait débuter le jeudi 2 octobre 2025, est donc annulée.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

CONTACTS

Groupe Vergnet

Jérôme Gacoin

Président Directeur Général

investisseurs@vergnet.com Aelium

Solène Kennis

vergnet@aelium.fr