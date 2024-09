VERGNET : Lancement d'une cellule innovation pour le groupe Vergnet

Lancement d'une cellule innovation pour le groupe Vergnet

Ormes, le 19 septembre 2024 – 18h00

Vergnet, expert en solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) depuis plus de 30 ans, annonce aujourd'hui le lancement officiel de sa « cellule innovation », une initiative stratégique visant à renforcer sa position dans les énergies renouvelables.

Avec une volonté constante de répondre aux enjeux énergétiques actuels, la cellule innovation du groupe Vergnet aura pour mission principale de développer de nouvelles technologies et solutions destinées à maximiser l'efficacité des énergies éolienne et solaire.

L'équipe s'est réunie pour la première fois le vendredi 13 septembre. Elle tire sa force de la diversité des personnes qui la composent : bureau d'études, services opérationnels, tels que la construction ou la production, ou encore d'autres collaborateurs du Groupe. Des intervenants extérieurs pourront aussi être conviés afin d'apporter une expertise supplémentaire sur certains sujets spécifiques.

Cette nouvelle structure travaillera en étroite collaboration avec des partenaires internationaux, des instituts de recherche et des start-ups innovantes afin de proposer des projets concrets qui contribueront à l'évolution de son offre.

Les objectifs principaux de la cellule innovation :

Recherche et développement de nouvelles technologies pour l'éolien et le solaire.

Optimisation des infrastructures existantes avec des solutions plus performantes et respectueuses de l'environnement.

Collaboration avec des partenaires dans le domaine des technologies vertes, des énergies renouvelables et des solutions digitales.

Renforcement de l'autonomie énergétique pour les zones isolées grâce à des innovations adaptées aux besoins locaux.

Développement d'outils digitaux permettant une gestion optimisée des parcs éoliens et des centrales solaires, et une anticipation des évolutions des marchés énergétiques mondiaux.

Jérôme GACOIN, PDG du groupe Vergnet déclare : « La création de cette cellule innovation illustre notre engagement à rester à la pointe des technologies vertes. Nous croyons fermement que l'innovation est un levier essentiel pour répondre aux défis climatiques et énergétiques auxquels le monde est confronté. »

Cette initiative marque une nouvelle ère pour le groupe Vergnet, qui souhaite continuer à se positionner comme un acteur clé de la transition énergétique tout en créant des solutions durables pour un avenir plus propre et plus respectueux de l'environnement.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet est un expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés. Fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER)

L'action Vergnet est éligible au PEA-PME

