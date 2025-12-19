 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Vergnet : démission de Rodolphe Cadio
information fournie par AOF 19/12/2025 à 09:38

(AOF) - Le groupe Vergnet, spécialisé dans la production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) annonce que son Conseil d'Administration, qui s'est réuni le 16 décembre 2025, a constaté la démission de Rodolphe Cadio de ses mandats d'administrateur et de directeur général délégué.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank