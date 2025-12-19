Vergnet : démission de Rodolphe Cadio

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
(AOF) - Le groupe Vergnet, spécialisé dans la production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) annonce que son Conseil d'Administration, qui s'est réuni le 16 décembre 2025, a constaté la démission de Rodolphe Cadio de ses mandats d'administrateur et de directeur général délégué.
AOF - EN SAVOIR PLUS
