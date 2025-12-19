VERGNET : Démission de Monsieur Rodolphe Cadio

Communiqué de presse

Démission de Monsieur Rodolphe Cadio

Ormes, le 19 décembre 2025 – 08h00

Le groupe Vergnet, expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce que son Conseil d'Administration, qui s'est réuni le 16 décembre 2025, a constaté la démission de M. Rodolphe Cadio de ses mandats d'Administrateur et de Directeur Général délégué.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME.

