VERGNET : Démission de Monsieur Rodolphe Cadio

Communiqué de presse
Démission de Monsieur Rodolphe Cadio
Ormes, le 19 décembre 2025 – 08h00
Le groupe Vergnet, expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce que son Conseil d'Administration, qui s'est réuni le 16 décembre 2025, a constaté la démission de M. Rodolphe Cadio de ses mandats d'Administrateur et de Directeur Général délégué.
À propos de Vergnet SA
Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.
Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.
Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME.
CONTACTS
|
Groupe Vergnet
Jérôme Gacoin
Président Directeur Général
investisseurs@vergnet.com
|
Aelium
Solène Kennis
vergnet@aelium.fr
- SECURITY MASTER Key : xZxxY5ZnYZuWx22aaJZqmGJobWpom2GUZmXHlmGZmJfGaW6VnG5hZ8mXZnJmm2pm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95650-251219-demission-cadio_vd.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer