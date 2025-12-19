 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

VERGNET : Démission de Monsieur Rodolphe Cadio
information fournie par Actusnews 19/12/2025 à 08:00

Communiqué de presse

Démission de Monsieur Rodolphe Cadio

Ormes, le 19 décembre 2025 – 08h00

Le groupe Vergnet, expert français en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride), annonce que son Conseil d'Administration, qui s'est réuni le 16 décembre 2025, a constaté la démission de M. Rodolphe Cadio de ses mandats d'Administrateur et de Directeur Général délégué.

À propos de Vergnet SA

Le groupe Vergnet conçoit, fabrique, installe et distribue des solutions de production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride). Fort des technologies uniques qu'il a développées et brevetées, principalement les éoliennes anticycloniques, mais également l'Hybrid Wizard, un système intelligent pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement, le Groupe est un expert des installations sur réseaux non-interconnectés en zones insulaires, cycloniques ou isolées.

Le Groupe a déjà installé 1 000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007. (FR001400JXA2- ALVER). L'action Vergnet est éligible au PEA-PME.

CONTACTS

Groupe Vergnet
Jérôme Gacoin
Président Directeur Général
investisseurs@vergnet.com 		Aelium
Solène Kennis
vergnet@aelium.fr

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : xZxxY5ZnYZuWx22aaJZqmGJobWpom2GUZmXHlmGZmJfGaW6VnG5hZ8mXZnJmm2pm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95650-251219-demission-cadio_vd.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

VERGNET
0,000 EUR Euronext Paris 0,00%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • billet yens (Crédits: Adobe Stock)
    Le yen peine à sortir de la "zone de danger" alors que le Japon relève ses taux
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:10 

    par Jamie McGeever Le yen japonais JPY= a été la devise la moins performante par rapport au dollar américain meurtri en 2025, même si la Banque du Japon a été la seule grande banque centrale à relever ses taux d'intérêt . La poursuite du resserrement ne garantira ... Lire la suite

  • Le siège d'Emeis. (Crédit: / Emeis)
    A suivre aujourd'hui emeis
    information fournie par AOF 19.12.2025 08:06 

    (AOF) - emeis annonce avoir finalisé avec ses partenaires bancaires et des investisseurs financiers la levée de nouveaux financements pour un total de 3,15 milliards d'euros, avec une maturité moyenne de 5,5 années et une marge moyenne sur l’Euribor de 247 points ... Lire la suite

  • Bâtiment de la Banque centrale française à Paris
    La Banque de France relève sa prévision de croissance à 0,9% pour 2025
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:02 

    La Banque de France (BdF) a relevé vendredi sa prévision de croissance économique pour 2025, ‍à la faveur d'un "pic d'activité" inattendu au troisième trimestre. L'institut table désormais sur une progression de 0,9% du produit intérieur brut (PIB) cette année, ... Lire la suite

  • Logo d'Ipsen à Boulogne-Billancourt
    Ipsen : le médicament expérimental contre la FOP ne passe la Phase II FALKON
    information fournie par Reuters 19.12.2025 08:00 

    Ipsen a annoncé vendredi ‍que l'essai pivotal de Phase II FALKON pour ‌son médicament expérimental, le fidrisertib contre la ​fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP), ⁠n'a pas atteint son critère principal, engendrant ⁠la ‍clôture de l'étude. Le médicament ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank