Vergnet: accord avec le groupe Koman dans les Caraïbes

(CercleFinance.com) - Vergnet annonce unir ses forces avec Koman, groupe expert en solutions d'infrastructures durables, afin de déployer une offre de préaux solaires et répondre aux besoins énergétiques croissants des territoires insulaires des Caraïbes.



Ce partenariat s'inscrit dans une volonté commune de contribuer à la transition énergétique et au développement durable dans une région particulièrement vulnérable au changement climatique.



'Les préaux solaires, véritables solutions hybrides, permettront non seulement de fournir une source d'énergie propre et renouvelable, mais également d'offrir des infrastructures polyvalentes pour les écoles, marchés ou espaces publics', souligne Vergnet.



Les premiers préaux solaires seront installés dans les îles des Caraïbes au cours du premier semestre 2025, avec une capacité initiale de plusieurs centaines de kilowatts.



À terme, ce partenariat vise à équiper un grand nombre de sites dans la région, contribuant ainsi à réduire la dépendance énergétique des îles et à stimuler le développement économique local.







Valeurs associées VERGNET 0,00 EUR Euronext Paris +25,00%