VERGNET : 8 nouveaux chantiers d'installation PV en France

VERGNET accélère son développement et annonce 8 nouveaux chantiers d'installations photovoltaïques en France

Ormes, le 22 mai 2023

Fidèle à son plan stratégique 3R mis en place en septembre dernier, VERGNET déploie sa stratégie de développement de ses activités en Europe à commencer par la France.

Après l'annonce début mai d'un 1 er chantier photovoltaïque dans le département de l'Indre, le groupe poursuit intensivement sa conquête commerciale et les résultats ne se font pas attendre.

Ainsi, 8 nouveaux projets sont prévus en Centre-Val de Loire. Ces projets d'une puissance totale de 1,5 MWc sont destinés à des bâtiments industriels et agricoles pour des installations sur toitures en autoconsommation ou raccordées au réseau électrique selon les besoins et les objectifs des clients.

Dans le cadre de ces chantiers, VERGNET a signé des contrats EPC, c'est-à-dire avec prise en charge de la fourniture, réalisation et mise en service des installations.

La mise en service de ces 8 chantiers est prévue pour le dernier trimestre 2023.

Pour Cyril Ledran, DG de Vergnet SA, « En France, le marché du photovoltaïque est porteur et particulièrement dynamique. Ces nouveaux chantiers prouvent que VERGNET peut y prendre toute sa part. Notre savoir-faire est complet, de l'ingénierie à la pose, et nous sommes parfaitement armés pour assurer la responsabilité des projets « clés en main » qui nous sont confiés. Nous avons de grandes ambitions sur le territoire national et, à l'instar de ce que nous faisons déjà sur d'autres continents, nous sommes confiants et prévoyons un développement significatif pour 2023. »

A suivre donc…

À propos de Vergnet SA

Le Groupe Vergnet, “créateur vertueux d'indépendance énergétique depuis 1989”, n'a de cesse depuis son origine de permettre à ses clients de maitriser leur production d'énergie, et ce malgré des conditions géographiques et climatiques difficiles voire extrêmes.

Expert en production d'énergies renouvelables (éolien, solaire, hybride) sur réseaux non-interconnectés et fort de technologies uniques, le Groupe a développé l'Hybrid Wizard, un système hybride pilotant en temps réel la part d'énergies renouvelables injectée sur le réseau électrique en garantissant sûreté et sécurité de fonctionnement pour les réseaux insulaires ou isolés.

Le Groupe a déjà installé 1000 éoliennes et 402 MW toutes énergies confondues. Il est présent dans plus de 50 pays et regroupe 200 collaborateurs en 11 implantations.

Vergnet est coté sur Euronext Growth depuis le 12 juin 2007.

CONTACT

Groupe Vergnet

Cyril Ledran

Directeur Général

investisseurs@vergnet.com

( Engineering Procurement and Construction)

