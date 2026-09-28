Verbund monte sur un relèvement chez Deutsche Bank

(Zonebourse.com) - Verbund gagne 3% en début de séance, à 64,4 EUR, dans le sillage d'un relèvement de recommandation de Deutsche Bank de "vendre" à "conserver", avec un objectif de cours relevé de 55 EUR à 60 EUR, en raison de la hausse des prix de l'électricité.
"L'envolée des prix de l'électricité à moyen terme compense largement l'avertissement sur résultats que nous anticipons à un moment donné cette année", explique la banque allemande dans sa note sur la compagnie d'électricité autrichienne.
Par ailleurs, Deutsche Bank souligne que la Cour constitutionnelle autrichienne a remis en question la semaine dernière la validité de la taxe sur les bénéfices, une décision étant attendue d'ici à la fin de l'année.
Rappelant qu'il recommandait Verbund à "vendre" depuis 2024, l'établissement met aussi en avant que, depuis janvier de cette année-là, le titre a sous-performé son secteur d'environ 65%, et d'environ 6% depuis le début de l'année.
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