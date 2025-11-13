Verastem Oncology chute en raison de l'offre d'actions prévue

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 novembre -

** Les actions de Verastem VSTM.O ont baissé de 6,2 % en transactions prolongées à 7,61 $ après l'annonce de l'offre d'actions

** VSTM, basée à Needham, Massachusetts, annonce une offre d'actions () sans divulguer la taille de l'opération

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les activités commerciales de son

** Jefferies, Guggenheim et Cantor Fitzgerald sont les teneurs de livre conjoints

** VSTM a ~66,8 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 542 millions de dollars

** Les actions ont terminé jeudi en baisse de 4,7 % à 8,11 $, réduisant les gains depuis le début de l'année à 57 %

** Les 9 analystes couvrant VSTM sont tous haussiers et leur PT médian est de 15,50 $, selon les données de LSEG