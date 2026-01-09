Parler à la Russie "d'une seule voix" : Meloni plaide pour un "envoyé spécial de l'Europe" sur la question ukrainienne

La présidente du Conseil des ministres italien pointe la multitude d'initiatives en ordre dispersé menées par les Etats-membres de l'UE face à la Vladimir Poutine, qui nuisent à l'efficacité européenne sur le sujet.

Giorgia Meloni, à Rome, le 9 janvier 2026 ( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

Comment discuter efficacement avec Moscou? La cheffe du gouvernement italien Giorgia Meloni a estimé vendredi 9 janvier que "le moment est venu où l'Europe devrait parler aussi avec la Russie", plaidant pour la création d'un "envoyé spécial" européen qui permettrait de parler d'une seule voix. "Si l'Europe décide de participer à la phase de négociations en cours en parlant avec une seule des parties, je crains qu'à la fin sa contribution positive soit limitée", a estimé Mme Meloni lors de sa conférence de presse de début d'année.

Communiquer en "ordre dispersé" est un "service à Poutine"

"La question est de savoir qui devrait le faire. Car si nous faisions l'erreur de décider d'une part de rétablir la communication avec la Russie et d'autre part d'y aller en ordre dispersé, nous rendrions un service à (Vladimir) Poutine, ce qui est la dernière chose dont j'ai envie", a ajouté Mme Meloni, fervent soutien de Kiev dans sa lutte contre la Russie.

Selon elle, un "envoyé spécial de l'Europe sur la question ukrainienne "nous permettrait de faire la synthèse, de parler d'une seule voix" car "depuis le début des négociations, de nombreuses voix parlent, de nombreux formats existent". Interrogée sur la possibilité de voir la Russie réintégrer le G7, elle a jugé "absolument prématuré" à l'heure actuelle d'en parler même si c'est un sujet qui pourra être abordé "quand et s'il y aura" la paix.