Verastem Oncology chute après une offre d'actions de 90 millions de dollars dont le prix a été fixé

14 novembre -

** Les actions de Verastem VSTM.O ont baissé de 9,6 % avant la mise sur le marché pour atteindre 7,33 $ après la tarification de son offre d'actions de 90 millions de dollars

** La société biopharmaceutique basée à Needham, Massachusetts, a annoncé () ~12,4 millions d'actions, y compris ~3,87 millions de bons de souscription préfinancés, à 7,25 $

** Le prix de l'offre représente une décote de 10,6 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les activités commerciales

** Jefferies, Guggenheim et Cantor Fitzgerald sont les co-responsables de l'offre

** Les actions ont terminé jeudi en baisse de 4,7%, réduisant les gains depuis le début de l'année à 57%

** Les 9 analystes couvrant VSTM sont tous haussiers et leur prévision médiane est de 15,50 $, selon les données de LSEG