Veralto relève ses prévisions de bénéfices pour 2025 en raison de la demande de produits pour la qualité de l'eau
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 22:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Veralto VLTO.N a relevé sa prévision de bénéfice pour 2025 après avoir dépassé les attentes pour le bénéfice du troisième trimestre mardi, aidé par une demande soutenue pour ses services de traitement de l'eau et de filtration UV.

La société, séparée de l'entreprise de sciences de la vie Danaher en septembre 2023, fournit des services d'emballage et de contrôle de la qualité, ainsi que des produits qui aident à assurer la sécurité de l'eau et des solutions de traitement.

Elle a misé sur une forte demande, soutenue par les exigences des clients en matière de conformité réglementaire et par le besoin de services de traitement dans un contexte de raréfaction de l'eau.

"Ces résultats soulignent notre capacité à naviguer avec succès dans un environnement macro dynamique, en particulier en ce qui concerne les changements dans les politiques commerciales mondiales", a déclaré Jennifer Honeycutt, directeur général de Veralto.

Veralto prévoit désormais un bénéfice ajusté par action compris entre 3,82 et 3,85 dollars, contre une prévision antérieure de 3,72 à 3,80 dollars.

Au troisième trimestre, la société a enregistré un bénéfice ajusté par action de 99 cents, supérieur aux estimations des analystes qui étaient de 95 cents, selon les données compilées par LSEG.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 6,9 % pour atteindre environ 1,40 milliard de dollars, ce qui est largement conforme aux attentes.

