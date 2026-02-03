Veralto prévoit un bénéfice annuel inférieur aux estimations dans un contexte d'incertitude macroéconomique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Veralto VLTO.N a prévu un bénéfice ajusté par action pour 2026 inférieur aux estimations de Wall Street mardi, les clients industriels restant prudents face à l'incertitude macroéconomique.

Un environnement commercial changeant a fait hésiter les entreprises à passer des commandes, ce qui pèse sur les fabricants tels que Veralto, qui sert les entreprises des secteurs de l'industrie, de l'eau, de l'alimentation et des boissons, ainsi que des biens de consommation emballés.

En décembre, l'indice PMI manufacturier américain de l'Institute for Supply Management s'est établi à 47,9 , soit un dixième mois consécutif de contraction. Les indices inférieurs à 50 signalent une contraction de l'activité.

Bien que l'indice ait rebondi à 52,6 en janvier, les fabricants restent prudents en raison de l'évolution de la politique commerciale des États-Unis.

Les actions de Veralto, qui propose notamment des technologies de traitement de l'eau, des instruments de précision et des produits d'emballage, ont chuté de près de 1,7 % dans les échanges après bourse.

La société basée à Waltham, dans le Massachusetts, prévoit un bénéfice ajusté par action pour 2026 compris entre4,10 et4,20 dollars, ce qui est inférieur aux attentes des analystes (4,17 dollars par action), selon les données compilées par LSEG.

La société, séparée de l'entreprise de sciences de la vie Danaher en septembre 2023, a déclaré un bénéfice ajusté par action de1,04 $ au quatrième trimestre, contre 95 cents par action un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires total de Veralto pour le trimestre clos le 31 décembre s'est élevé à près de1,4 milliard de dollars, contre 1,35 milliard de dollars un an plus tôt.