Verallia: placement de nouvelles obligations senior

(CercleFinance.com) - Verallia indique avoir procédé au placement de nouvelles obligations senior en Euro pour un montant total de 600 millions d'euros, d'une maturité de huit ans et assorties d'un taux d'intérêt fixe annuel de 3,875%.



Le niveau de sursouscription a atteint plus de trois fois avec plus de 120 investisseurs alloués. Le produit net sera principalement utilisé pour refinancer une partie de l'endettement financier existant du groupe ainsi que pour ses besoins généraux.



Cette transaction, première émission obligataire de Verallia depuis ses notations en catégorie Investment Grade chez Moody's et S&P, lui permet de diversifier davantage ses sources de financement et d'étendre le profil de maturité de sa dette.





