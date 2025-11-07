Verallia place des obligations pour 850 millions d'euros
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 08:17
L'émission se compose de 500 MEUR d'obligations à taux fixe, échéance novembre 2033, portant intérêt au taux annuel de 4,375%, et de 350 MEUR d'obligations à taux fixe, échéance novembre 2029, portant intérêt au taux annuel de 3,500%.
L'opération, sursouscrite 4 fois a 'suscité un intérêt marqué de la part d'un grand nombre d'investisseurs institutionnels de premier plan, tant français qu'internationaux, reflétant leur confiance dans le groupe et sa stratégie de long terme'.
Ce placement s'inscrit dans le cadre d'une politique de gestion financière active du groupe d'emballages en verre, visant à continuer à diversifier ses sources de financement et à allonger la maturité moyenne de sa dette.
Valeurs associées
|22,7200 EUR
|Euronext Paris
|-0,35%
A lire aussi
-
Les principales Bourses européennes sont dans le vert en début de séance vendredi, au terme d'une semaine marquée par les inquiétudes sur les valorisations des géants technologiques américains et la santé de la première économie du monde. À Paris, le CAC 40 gagne ... Lire la suite
-
IAG, propriétaire de British Airways, a fait état vendredi d'une légère hausse de son bénéfice d'exploitation au troisième trimestre, en ligne avec les attentes, mais a souligné la faiblesse persistante de son offre de cabines économiques sur les points de vente ... Lire la suite
-
Wizz Air a reporté vendredi la réception d'une livraison de 88 Airbus à l'année fiscale 2033, contre 2030, et a réduit son engagement sur les avions long-courriers, la compagnie aérienne à bas prix cherchant à donner la priorité à la rentabilité. Le groupe hongrois ... Lire la suite
-
Le directeur général d' OPmobility a démissionné et sera remplacé par l'actuelle directrice générale déléguée du groupe dans l'attente de la nomination d'un nouveau DG, prévue dans le courant de l'année prochaine, a annoncé vendredi l'équipementier automobile. ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer