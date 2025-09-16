Verallia obtient la validation SBTi de sa trajectoire Net Zero 2040
information fournie par Zonebourse 16/09/2025 à 17:35
Le Groupe vise une réduction de 90% de ses émissions de CO2 (scopes 1 et 2) d'ici 2040, avec compensation des 10% restants, sur la base de 2019. Cette étape complète l'objectif déjà validé de -46,2% à l'horizon 2030.
Patrice Lucas, Directeur général, estime que cette validation 'témoigne de la rigueur de la démarche et de la pertinence des investissements réalisés'.
Entre 2019 et 2024, les émissions scopes 1 et 2 ont déjà reculé de 24,7%. Le Groupe a notamment inauguré un four 100% électrique, accru l'usage de verre recyclé à 56,4% et fait passer plus d'un tiers de ses usines à l'électricité renouvelable.
Valeurs associées
|23,5000 EUR
|Euronext Paris
|-0,17%
A lire aussi
-
Sous le feu des critiques pour sa gestion du dossier du délinquant sexuel Jeffrey Epstein et sa communication hasardeuse dans l'enquête sur l'assassinat de l'influenceur ultraconservateur Charlie Kirk, le directeur du FBI, Kash Patel, s'est défendu pied à pied ... Lire la suite
-
Une enquête a été ouverte, confiée à la police judiciaire parisienne, après le refus répété du milliardaire conservateur Pierre-Edouard Stérin de se rendre devant une commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui le convoquait pour s'expliquer sur son activisme ... Lire la suite
-
La Bourse de Paris a terminé en baisse de 1% mardi, cédant face aux anticipations de baisse des taux de la Banque centrale américaine (Fed) et affectée par la montée de l'euro face au dollar. L'indice vedette de la place parisienne, le CAC 40, a perdu 1,00%, soit ... Lire la suite
-
Un accord a été trouvé entre les États-Unis et la Chine concernant TikTok, la version américaine de la plateforme devant selon Washington passer sous contrôle national, a déclaré mardi Donald Trump. "Nous avons un accord pour TikTok. J'ai conclu un accord avec ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer