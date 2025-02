Verallia: le conseil constitue un comité 'ad hoc' pour BWGI information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 10:33









(CercleFinance.com) - Verallia a annoncé mercredi que son conseil d'administration avait constitué un comité 'ad hoc' qui sera chargé d'émettre une recommandation sur la potentielle offre publique d'achat du brésilien BWGI.



Cette annonce intervient alors que BWGI, son principal actionnaire avec 28,8% du capital et 27,9% des droits de vote, a déclaré lundi examiner une offre publique d'achat visant la totalité des actions qu'il ne détient pas encore, sans intention de retirer le spécialiste des emballages en verre de la cote.



Le comité sera chargé (1) de proposer au conseil d'administration la désignation d'un expert indépendant, (2) de suivre les travaux de l'expert et (3) d'émettre une recommandation au conseil sur l'intérêt de l'offre qui pourrait être soumise par BWGI.



Il sera composé de Marie-José Donsion, l'actuelle directrice financière d'Arkema, en qualité de présidente, de Didier Debrosse, un ancien cadre de Beiersdorf Nivea, Mondelez et Heineken et de Pierre Vareille, un autre dirigeant d'entreprise.





