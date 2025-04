Verallia: l'UE a autorisé l'acquisition par BWGI information fournie par Cercle Finance • 24/04/2025 à 12:59









(CercleFinance.com) - La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement CE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Verallia (France) par BW Gestão de Investimentos (BWGI) au Brésil.



L'opération concerne principalement la production et la fourniture d'emballages en verre pour les aliments et les boissons au niveau mondial.



La Commission a conclu que l'opération ne poserait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas présentes sur les mêmes marchés ou sur des marchés verticalement liés.



L'opération notifiée a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.





