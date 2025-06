Verallia: l'OPA commence le 23 juin information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 11:53









(CercleFinance.com) - L'AMF indique que l'offre publique d'achat (OPA) visant les actions Verallia , déposée par Crédit Agricole CIB et Bank of America Europe pour le compte d'un fonds géré par BW Gestão de Investimentos (BWGI), sera ouverte du 23 juin au 25 juillet inclus.



Cette OPA volontaire, sans intention de demander la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire, a été déclarée conforme par l'AMF le 5 juin dernier, et porte sur un prix de 28,30 euros par action du fabricant d'emballage.



BWGI détient à ce jour 28,84% du capital et 27,92% des droits de vote théoriques de Verallia. Bpifrance Participations, deuxième actionnaire de Verallia avec environ 7,6% du capital, a l'intention d'apporter à l'offre environ 50% de sa participation.





Valeurs associées VERALLIA 28,2000 EUR Euronext Paris +0,28%