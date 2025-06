ArcelorMittal: cession des activités en Bosnie-Herzégovine information fournie par Cercle Finance • 20/06/2025 à 16:25









(CercleFinance.com) - ArcelorMittal a annoncé vendredi avoir signé un contrat en vue de la cession de deux sites de production en Bosnie-Herzégovine.



Le sidérurgiste précise que l'aciérie de Zenica, tout et l'usine de Prijedor spécialisée dans l'exploitation de minerai de fer qui approvisionne Zenica, seront toutes deux cédées au groupe Pavgord.



Dans un communiqué, ArcelorMittal assure avoir réalisé des investissements significatifs dans les deux sites et exploré diverses options stratégiques en vue d'assurer leur pérennité.



A l'issue de ce processus, le groupe a toutefois estimé qu'une cession représentait la meilleure solution pour l'avenir des activités et des salariés concernés.



La finalisation de l'opération est attendue au troisième trimestre 2025.



ArcelorMittal indique qu'il prévoit d'enregistrer une perte comptable d'environ 200 millions de dollars suite à l'opération, liée notamment à des effets de change défavorables cumulés depuis l'acquisition.





Valeurs associées ARCELORMITTAL 26,2600 EUR Euronext Amsterdam +1,59%