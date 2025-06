Verallia: l'AMF donne son feu vert à l'offre de BWGI information fournie par Cercle Finance • 06/06/2025 à 09:59









(CercleFinance.com) - L'Autorité des marchés financiers (AMF) a donné son feu vert à l'offre publique d'achat volontaire lancée par le brésilien BWGI sur les actions de Verallia .



L'offre - libellée à un prix de 28,3 euros par action après déduction du dividende - vise la partie du capital que BWGI ne détient pas encore.



Même après l'approbation du gendarme des marchés financiers, l'offre reste encore conditionnée à l'obtention de l'autorisation des autorités françaises au titre du contrôle des investissements étrangers.



Elle doit aussi être validée par la Commission européenne au titre du règlement européen sur les subventions étrangères.



Dès l'obtention de la dernière des autorisations susmentionnées, l'AMF publiera un avis annonçant l'ouverture et le calendrier de l'offre.



Pour mémoire, BWGI - qui détient environ 28,8% du capital et 28% des droits de vote - ne prévoit pas de retirer Verallia de la cote à l'issue de son offre.





Valeurs associées VERALLIA 28,1000 EUR Euronext Paris -0,14%