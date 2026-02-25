Verallia enregistre un net recul de sa rentabilité opérationnelle sur l'année 2025
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 15:31
Son résultat net s'élève à 93 millions d'euros au titre de 2025, soit un BPA de 0,77 EUR contre 239 MEUR, soit 2,01 EUR en 2024. Cette baisse est principalement liée à la contraction de l'Ebitda ajusté ainsi qu'à l'impact exceptionnel des dépréciations d'actifs, en Allemagne et en Angleterre (-27 MEUR non-cash, nets d'impôts, soit -0,23 EUR par action). Il était attendu à 165 MEUR.
L'Ebitda ajusté du fabricant d'emballages en verre est ressorti à 692 MEUR, soit une marge de 20,8% (contre 24,4% en 2024). Le marché tablait sur 711 MEUR. Le chiffre d'affaires en 2025 s'établit à 3,331 MdEUR, en recul de 3,6% par rapport à 2024 en raison d'un effet prix négatif. Il était anticipé à 3,426 MdsEUR.
Or, la demande pour les produits du groupe est restée solide, dans un marché toujours atone, marqué par une consommation ralentie. Ses volumes enregistrent ainsi une croissance organique modérée mais régulière, avec une progression positive à chaque trimestre. Cette dynamique a été principalement portée par les pots alimentaires et les boissons non-alcoolisées, qui affichent les plus fortes croissances après une année 2024 contrastée. La totalité des segments est en hausse à l'exception des vins pétillants.
Le free cash-flow a doublé à 166 MEUR, supérieur à l'objectif révisé d'environ 150 MEUR.
Le cash-flow des opérations ressort en baisse à 374 MEUR par rapport à 399 MEUR en 2024. "Les efforts engagés sur la maîtrise des dépenses d'investissement ne suffisent toutefois pas à compenser le recul de l'Ebitda ajusté et la hausse du besoin en fonds de roulement liée principalement à la hausse des stocks", souligne Verallia.
A fin décembre 2025, l'endettement financier net de Verallia atteint 1,861 MdEUR, en hausse de 63 MEUR par rapport à 2024. Le ratio d'endettement net s'élève ainsi à 2,7x l'Ebitda ajusté 2025 contre 2,1x à fin décembre 2024.
2026 : hausse en vue de l'Ebitda ajusté et du free cash-flow
Suite à cette publication annuelle, le conseil d'administration a décidé de proposer le versement d'un dividende de 1 EUR par action au titre de l'exercice 2025, assorti d'une option proposée à chaque actionnaire de percevoir ce dividende en numéraire ou en actions nouvelles.
Sur la base des conditions de marché anticipées à ce jour, Verallia se fixe pour objectif de générer en 2026 un Ebitda ajusté d'environ 700 MEUR et un free cash-flow d'environ 220 MEUR hors impact des décaissements liés aux mesures de restructuration envisagées.
"Notre priorité en 2026 est de continuer à renforcer la compétitivité du groupe ainsi que sa structure financière dans un environnement toujours difficile. Les mesures envisagées d'adaptation de notre capacité de production et une ambition accrue de notre Plan d'Amélioration de Performance (PAP) renforceront notre compétitivité. Par ailleurs, l'engagement de BWGI et BPI France de percevoir un dividende en actions contribuera à l'amélioration du ratio d'endettement du groupe", a déclaré Patrice Lucas, directeur général de Verallia.
Valeurs associées
|19,470 EUR
|Euronext Paris
|-3,90%
