Facturation électronique: lancement d'une campagne et d'un essai pilote

( AFP / DAMIEN MEYER )

A six mois de l'échéance, Bercy lance une vaste campagne de sensibilisation: la facture électronique, qui entre en vigueur le 1er septembre, devrait marquer pour beaucoup d'entreprises "la fin de la galère", mais il est temps de s'y préparer.

Parallèlement, le ministère de l'Economie et des Finances a lancé mercredi un essai pilote national de la réforme.

A partir du 1er septembre, toutes les entreprises assujetties à la TVA devront être en mesure de recevoir leurs factures de manière électronique, via une plateforme agréée - il y en a 108 actuellement - et un annuaire permettra de connaître la plateforme utilisée par chaque entreprise.

Les plus grosses devront à la même date être capables d'émettre ces factures. Au 1er septembre 2027, tout le monde devra envoyer et recevoir ses factures de cette façon.

La campagne nationale de sensibilisation s'adresse clairement aux petites et moyennes entreprises, qui ne sont pas forcément conseillées en permanence sur les sujets comptables.

Les spots audiovisuels jouent sur l'humour, mettant en scène une entrepreneuse indépendante, un garagiste et un service comptable de PME, tous en train de manipuler avec difficulté de lourdes rames de galère, à la recherche effrénée de factures égarées. Avec ce slogan: avec la facture électronique, "fini les galères".

La campagne visuelle montre elle aussi des galères véritables, avec des factures en guise de voile, énonçant qu'avec la réforme, la facturation devient "plus juste", "plus simple" et "plus efficace". La campagne se fera aussi à la radio.

Parallèlement, la Direction générale des Finances publiques a mis en place, outre une documentation complète disponible sur impots.gouv.fr, un numéro national d'assistance, le 0 806 807 807.

"Notre objectif, a expliqué mercredi lors d'une conférence de presse la Directrice générale des Finances publiques Amélie Verdier, est bien de convaincre qu'il faut s'occuper de la réforme dès maintenant pour être prêt en septembre".

Alors que les données extraites des factures remonteront directement à l'administration fiscale, Mme Verdier a souligné : "Nous assumons pleinement de dire que cette réforme va permettre d'améliorer le recouvrement de la TVA".

Un essai pilote de la réforme, basé sur le volontariat, et dont les données ne seront pas utilisées par le fisc à des fins de contrôle, a été lancé mercredi, avec déjà 1.000 entreprises souhaitant émettre des factures électroniques, et 6.000 souhaitant en recevoir.