Verallia : dévisse de -10% vers 20,5E, au plus bas depuis le 15/7/2022
Le titre retrace son support du 15 juillet 2022 et se rapproche de ses planchers des 7/8 mars 2022 (20,00E), et 15 octobre 2020 (20,20E)... ou 3 avril 2020 (19,8E).
Valeurs associées
|21,2200 EUR
|Euronext Paris
|-5,01%
