Verallia : dévisse de -10% vers 20,5E, au plus bas depuis le 15/7/2022
information fournie par Zonebourse 18/02/2026 à 09:23

Verallia dévisse de -10% vers 20,5E après avoir annoncé des ventes en baisse, la réduction de ses capacités de production et lancer une "revue stratégique" (qui inclura des réductions d'effectifs, il est question de 360 suppressions d'emplois).
Le titre retrace son support du 15 juillet 2022 et se rapproche de ses planchers des 7/8 mars 2022 (20,00E), et 15 octobre 2020 (20,20E)... ou 3 avril 2020 (19,8E).

VERALLIA
21,2200 EUR Euronext Paris -5,01%
