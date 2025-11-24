Verallia : départ de la directrice financière

(AOF) - La directrice financière de Verallia , Nathalie Delbreuve, quittera l’entreprise le 28 novembre prochain, après cinq années dans cette fonction. "Le nouveau directeur financier de Verallia a été identifié et sera annoncé dans les prochaines semaines", a annoncé le producteur mondial d'emballages en verre pour les boissons et les produits alimentaires.

Points clés

- Troisième mondial et premier européen de l’emballage en verre pour boissons et produits alimentaires, créé en 1827 ;

- Chiffre d’affaires de 3,5 Mds réalisé à 65% en Europe du sud et de l’ouest, 22% en Europe du nord et de l’est et 12% en Amérique latine ;

- Ambition "Glo-Cal " alliant force du réseau international, montée en qualité et valeur des bouteilles et relation de proximité avec les clients ;

- Capital contrôlé par le brésilien BWGI avec 77,05 % du capital depuis l’OPA lancée en juillet, devant BpiFrance (3,8 %) et les salariés (4,14 %), Michel Giannuzzi présidant le conseil de 13 administrateurs, Patrice Lucas assurant la direction générale.

Enjeux

- Agilité du modèle d’affaires :

- adaptation des capacités industrielles au recul de la demande et déploiement du Plan d’amélioration de la performance et d’optimisation des ressources ;

- décalage à 2027 des capacités additionnelles en Espagne et Italie,

- réduction des effectifs en Allemagne, pour un coût de 10 M€,

- volontarisme pour le développement de la filiale argentine détenue à 59,9 % ;

- priorité donnée à la génération de trésorerie,

- innovation menée par 13 centres de R&D : co-construction des produits avec les clients, assortie d’applications digitales, « Selective line » pour les produits hauts de gamme et optimisation des échanges thermiques dans les fours ;

- Stratégie environnementale de neutralité carbone en 2050 avec 2 objectifs intermédiaires :

- 2025 : intégration à 59 % du calcin dans les processus de production pour renforcer la dimension circulaire des emballages en verre et taux de collecte de 83 % en Europe,

- 2040 : neutralité carbone pour les activités directes, dont 10 % de compensation apportée par la plantation de 100 000 arbres par an,

- après les constructions d’un four électrique en Charente puis de 2 fours hybrides en France et Espagne, projet de four alimenté en hydrogène en Allemagne et démarrage au Brésil, d’un four à oxy-combustion,

- émissions de emprunts « durables » ;

- Solidité financière maîtrisée malgré une remontée de la dette à 1,9 Md€ au 1er semestre, d’où effet de levier relevé à 2,6 mais 82,6 M€ d’autofinancement libre et 373 M€ de liquidités.

Défis

- Marasme persistant du marché, affecté par les réductions de stocks et la baisse de la demande finale et fort impact négatif de la dévaluation du peso argentin sur les revenus et le résultat ;

- Attente d’une stabilisation des prix de vente, en forte baisse au 1er semestre ;

- Dévalorisation boursière après la réduction du flottant résultant de l’OPA de BWGI ;

- Présentation de la future stratégie le 21 janvier 2026 ;

- Après un recul de 3,5% pour les revenus, de 18% pour l’excédent brut d’exploitation et de 49% de la rentabilité nette au 30 juin, objectifs 2025 : excédent brut d’exploitation autour de 800 M€ et autofinancement libre supérieur à 200 M€ ;

- Dividende 2024 en repli à 1,70 €.

