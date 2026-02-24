 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les ventes de véhicules neufs en Europe ont décliné en janvier - ACEA
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 06:27

Une voiture passe devant des voitures couvertes de neige garées sur un parking après des chutes de neige à Rzeszow

Une voiture passe devant des voitures couvertes de neige garées sur un parking après des chutes de neige à Rzeszow

Les ventes de véhicules neufs ‌en Europe ont décliné en janvier pour la première fois depuis ​juin dernier, dans le sillage des replis constatés dans des marchés majeurs tels que l'Allemagne et la France, montrent un rapport ​publié mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Le recul des ventes le plus important ​a été signalé en Norvège, où ⁠les immatriculations le mois dernier ont chuté d'environ 76% ‌par rapport à janvier 2025.

D'après les données de l'ACEA, les ventes de voitures neuves ont décliné en janvier ​de 3,5% sur ‌un an à 961.382 unités dans l'Union européenne, ⁠en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange.

Les ventes de véhicules à essence ont reculé d'environ 26% dans la région, ⁠avec notamment ‌des replis importants en France (49%) et en Allemagne (30%).

A l'inverse, ⁠les ventes de voitures à batterie électrique ont progressé le ‌mois dernier d'environ 14%, celles des véhicules hybrides rechargeables ⁠ont bondi de 32%, tandis que celles des ⁠véhicules complètement hybrides ‌ont pris 6%.

Au total, les voitures électrifiées ont représenté 69% des ​nouvelles immatriculations en Europe en ‌janvier, contre 59% à la même période l'an dernier.

Volkswagen, BMW, Renault et Toyota ont ​tous vu leurs ventes décliner le mois dernier, respectivement de 3,8%, 5,7%, 15% et 13,4%.

En revanche, les ventes de ⁠Stellantis et Mercedes ont pris respectivement 6,7% et 2,8%.

Le constructeur chinois BYD a connu des ventes en hausse de 165%.

Pour sa part, Tesla a vu la chute de ses ventes se poursuivre, avec une baisse de 17% sur un an.

(Javi West Larrañaga; ​version française Jean Terzian)

Automobile / Equipementiers
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • KLEPIERRE : Le mouvement reste haussier
    KLEPIERRE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 24.02.2026 07:08 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • bourse : courbes analyses technique (Crédit: / Adobe Stock)
    Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
    information fournie par Reuters 24.02.2026 06:34 

    * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe : * ENGIE ... Lire la suite

  • Donald Trump à Washington le 23 février 2026. ( AFP / SAUL LOEB )
    Les nouveaux droits de douane mondiaux voulus par Trump entrent en vigueur
    information fournie par AFP 24.02.2026 06:05 

    Annoncés dans la foulée du camouflet infligé vendredi par la Cour suprême, les nouveaux droits de douane mondiaux de 10% voulus par le président américain Donald Trump, qui a menacé de les faire passer à 15%, sont entrés en vigueur mardi. Cette nouvelle surtaxe, ... Lire la suite

  • Séance au Sénat, le 20 janvier 2026 à Paris ( AFP / Alain JOCARD )
    Nouvelle-Calédonie: au Sénat, le gouvernement s'accroche à une réforme constitutionnelle sensible
    information fournie par AFP 24.02.2026 05:49 

    "Entêtement" gouvernemental ou point de départ d'une "stabilité" retrouvée ? Dossier sensible localement, la réforme constitutionnelle sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie est examinée mardi au Sénat, où l'exécutif tentera de défendre un projet ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank