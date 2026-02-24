Les ventes de véhicules neufs en Europe ont décliné en janvier - ACEA

Une voiture passe devant des voitures couvertes de neige garées sur un parking après des chutes de neige à Rzeszow

Les ventes de véhicules neufs ‌en Europe ont décliné en janvier pour la première fois depuis ​juin dernier, dans le sillage des replis constatés dans des marchés majeurs tels que l'Allemagne et la France, montrent un rapport ​publié mardi par l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA).

Le recul des ventes le plus important ​a été signalé en Norvège, où ⁠les immatriculations le mois dernier ont chuté d'environ 76% ‌par rapport à janvier 2025.

D'après les données de l'ACEA, les ventes de voitures neuves ont décliné en janvier ​de 3,5% sur ‌un an à 961.382 unités dans l'Union européenne, ⁠en Grande-Bretagne et dans l'espace de l'Association européenne de libre-échange.

Les ventes de véhicules à essence ont reculé d'environ 26% dans la région, ⁠avec notamment ‌des replis importants en France (49%) et en Allemagne (30%).

A l'inverse, ⁠les ventes de voitures à batterie électrique ont progressé le ‌mois dernier d'environ 14%, celles des véhicules hybrides rechargeables ⁠ont bondi de 32%, tandis que celles des ⁠véhicules complètement hybrides ‌ont pris 6%.

Au total, les voitures électrifiées ont représenté 69% des ​nouvelles immatriculations en Europe en ‌janvier, contre 59% à la même période l'an dernier.

Volkswagen, BMW, Renault et Toyota ont ​tous vu leurs ventes décliner le mois dernier, respectivement de 3,8%, 5,7%, 15% et 13,4%.

En revanche, les ventes de ⁠Stellantis et Mercedes ont pris respectivement 6,7% et 2,8%.

Le constructeur chinois BYD a connu des ventes en hausse de 165%.

Pour sa part, Tesla a vu la chute de ses ventes se poursuivre, avec une baisse de 17% sur un an.

(Javi West Larrañaga; ​version française Jean Terzian)