Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ENGIE ENGIE.PA envisage d'installer des systèmes de stockage ou des centres de données pour le minage de bitcoin s dans sa nouvelle centrale solaire au Brésil afin de rendre l'installation plus rentable, a déclaré lundi le directeur local de la société française de services publics.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZG1G2

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)