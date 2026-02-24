 Aller au contenu principal
Les valeurs à suivre à Paris et en Europe
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 06:34

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :

* ENGIE ENGIE.PA envisage d'installer des systèmes de stockage ou des centres de données pour le minage de bitcoin s dans sa nouvelle centrale solaire au Brésil afin de rendre l'installation plus rentable, a déclaré lundi le directeur local de la société française de services publics.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZG1G2

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Cryptoactif

Valeurs associées

BTC/USD
63 231,2398 USD CryptoCompare -2,32%
ENGIE
26,520 EUR Euronext Paris +0,84%
