*
Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:
*
Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:
*
Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA
*
Le point sur les marchés européens .EUFR
Les valeurs à suivre mardi à la Bourse de Paris et en Europe :
* ENGIE ENGIE.PA envisage d'installer des systèmes de stockage ou des centres de données pour le minage de bitcoin s dans sa nouvelle centrale solaire au Brésil afin de rendre l'installation plus rentable, a déclaré lundi le directeur local de la société française de services publics.
L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3ZG1G2
(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer