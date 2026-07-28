Verallia-CA -1,4% sur un an, les effets du plan d'optimisation attendus au S2

Verallia VRLA.PA a annoncé mardi un chiffre d'affaires en baisse de 1,4% sur un an pour le premier semestre, le verrier français citant principalement la baisse des prix de vente, mais son Ebitda est resté globalement stable grâce aux premières économies liées aux restructurations industrielles lancées en Europe.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,70 milliard d'euros sur les six premiers mois de 2026, contre 1,72 milliard il y a un an, tandis que l'Ebidta ajusté a légèrement grimpé à 351,6 millions d'euros, en hausse d'un peu moins d'un million d'euros sur un an.

"Verallia a réalisé une performance résiliente dans un contexte géopolitique et économique difficile (...) Elle intègre également les premiers effets positifs des plans d’optimisation de notre empreinte industrielle, qui soutiendront notre performance au second semestre dans un contexte toujours incertain", a déclaré dans un communiqué Patrice Lucas, directeur général.

Le groupe, racheté l'année dernière par la holding brésilienne BWGI, a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)