 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Verallia-CA -1,4% sur un an, les effets du plan d'optimisation attendus au S2
information fournie par Reuters 28/07/2026 à 19:21
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Verallia VRLA.PA a annoncé mardi un chiffre d'affaires en baisse de 1,4% sur un an pour le premier semestre, le verrier français citant principalement la baisse des prix de vente, mais son Ebitda est resté globalement stable grâce aux premières économies liées aux restructurations industrielles lancées en Europe.

Le chiffre d'affaires est ressorti à 1,70 milliard d'euros sur les six premiers mois de 2026, contre 1,72 milliard il y a un an, tandis que l'Ebidta ajusté a légèrement grimpé à 351,6 millions d'euros, en hausse d'un peu moins d'un million d'euros sur un an.

"Verallia a réalisé une performance résiliente dans un contexte géopolitique et économique difficile (...) Elle intègre également les premiers effets positifs des plans d’optimisation de notre empreinte industrielle, qui soutiendront notre performance au second semestre dans un contexte toujours incertain", a déclaré dans un communiqué Patrice Lucas, directeur général.

Le groupe, racheté l'année dernière par la holding brésilienne BWGI, a par ailleurs confirmé ses objectifs 2026.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

VERALLIA
19,480 EUR Euronext Paris +1,14%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

1 commentaire

  • 28 juillet 21:41

    Il faut aussi lire : le free cash-flow atteint 102 M€ au S1 2026 contre 66 M€ au S1 2025, soit une hausse de 36 M€. Amélioration du ratio d’endettement. La liquidité demeure élevée à 976 M€ au 30 juin 2026.

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
87,87 +3,32%
CAC 40
8 458,78 +0,63%
Or
4 017,3 -0,28%
2CRSI
25,72 -4,74%
TOTALENERGIES
73,78 -0,81%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank