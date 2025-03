Verallia: BWGI confirme son projet d'OPA information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 07:29









(CercleFinance.com) - BW Gestão de Investimentos (BWGI) confirme son intention de déposer une offre publique d'achat (OPA) volontaire visant les actions Verallia , sans retirer de la cote ce fabricant d'emballage en verre, et en vue d'en devenir l'actionnaire majoritaire.



Cette OPA à un prix de 30 euros par action (dividende 2024 attaché) renforcerait leurs liens existants et viserait à renforcer la stabilité de Verallia, afin de lui permettre de consolider sa position de leader dans le domaine des matériaux d'emballage durables.



En cas de succès, BWGI préservera l'ancrage français du groupe en s'engageant à ce que son siège social et son centre de décision restent en France. Il n'a pas l'intention d'apporter des modifications qui concernent l'emploi ou l'empreinte industrielle.





Valeurs associées VERALLIA 28,22 EUR Euronext Paris -0,28%